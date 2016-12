Österreich 1 10:05 bis 11:35 Sonstiges Intrada Österreichs Musizierende im Porträt Die "Kronjuwelen" der Neuen Wiener Concert Schrammeln / "Zirkustänze" - die Debüt-CD der Mozartwoche-Salzburg-Preisträgerin Luisa Imorde mit Musik von Schumann und Widmann / "Klang-Geografie" - das "Trio KlaVis" Merken Schrammeln - das klingt nach Tradition und Nostalgie. Die "Neuen Wiener Concert Schrammeln" setzen auf Ersteres und vermeiden Letzteres. Für sie hört diese Musik nicht mit dem Ende der Monarchie auf, lebendig zu sein - ganz im Gegenteil: mehr denn je zeigen sie die Lebensfähigkeit der überlieferten Klänge und die aktuellen Möglichkeiten des Zusammenspiels auf zwei Geigen, Knöpferlharmonika und Kontragitarre. Ihre neue CD geht von der Tradition aus - nämlich von jener, dass die einstmaligen kaiserlich-königlichen Kronländer des Hauses Österreich einander musikalisch viel gegeben und im Austausch befruchtet haben. Das war nicht nur einstmals so, sondern lässt sich, auf eben dieser Tradition aufbauend, heute nach wie vor geistvoll und mit Freude am Umspielen des Überlieferten realisieren. In Google-Kalender eintragen Moderation: Stefan Höfel