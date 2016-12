RTL 9 02:05 bis 02:35 Sonstiges 112 Unité d'urgence Des Débuts difficiles D 2008 Merken Un chauffeur de poids lourd fait une sortie de route et se retrouve suspendu dans sa cabine au bord d'un précipice. Après une première nuit passée avec Kadir, Nicole réalise que celui-ci n'est peut-être pas prêt à assumer leur relation. Steffi demande samutation et Martin tente de l'en dissuader et de la persuader de donner une autre chance à son couple avec Florian. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Mats Reinhardt (Peter Wells) Simona Brokmann (Rita Brandt) Philip Koestring (Dimitri Papapostolou) Mariam Kurth (Nicole Held) Max Alberti (Dr. Tom Wagner) Wiebke Zielke (Jenny Sauer) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Regie: Clemens Löhr , Denis Delic Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski Musik: Samir Kadribasic

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 331 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 141 Min. Charade

Komödie

Das Erste 01:20 bis 03:13

Seit 71 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 61 Min.