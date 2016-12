RTL 9 05:10 bis 05:35 Sonstiges 112 Unité d'urgence Premier vol D 2008 Merken Un jeune couple, dont la femme est enceinte, subit un accident sur l'autoroute quand une machine à laver tombe d'un camion directement sur leur pare-brise. Le mari est indemne mais la femme est inconsciente, coincée sur son siège. Pendant ce temps, au service des urgences, Martin a été conduit à l'hôpital après avoir pris une balle pendant une intervention, et Florian vit très mal cette nouvelle situation. Kevin, de son côté, hésite sur son avenir professionnel et va très vite trouver son chemin grâce à l'intervention de Peter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Mats Reinhardt (Peter Wells) Simona Brokmann (Rita Brandt) Philip Koestring (Dimitri Papapostolou) Mariam Kurth (Nicole Held) Max Alberti (Dr. Tom Wagner) Wiebke Zielke (Jenny Sauer) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Regie: Denis Delic Drehbuch: Julia Neumann, Sabine Leipert, Thomas Zorn, Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski Musik: Samir Kadribasic, Nigel Watson