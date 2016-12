TV5 03:00 bis 04:19 Sonstiges Carmina latina Merken Lors de la conquête des Amériques, ecclésiastiques et musiciens espagnols et portugais ont exporté toutes leurs traditions polyphoniques. Les bibliothèques musicales des églises d'Amérique latine ont conservé de nombreux manuscrits contenant des pièces totalement perdues sur le continent européen... Enregistré le 13 décembre 2015 au Victoria Hall (Genève, Suisse). Direction musicale : Leonardo García Alarcón In Google-Kalender eintragen

