Bayern 2 19:05 bis 21:00 Sonstiges Zündfunk extra Der Letzte macht das Licht aus - die Toten des Popjahres 2016 Merken Pop kommt in die Jahre - und was vorne nachwächst, das fällt hinten runter; der Lauf der Dinge eben. Aber noch nie hat der grimme Boandlkramer so beherzt zugeschlagen wie heuer, von Prince bis Bowie. Das Sterben der großen Stars kriegt jeder mit, doch unsere Sendung ehrt auch die halbvergessenen Genies des Pop. Trauern Sie mit und freuen Sie sich des Lebens... In Google-Kalender eintragen Moderation: Karl Bruckmaier