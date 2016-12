Bayern 2 18:05 bis 19:00 Magazin Arm und Reich Welchen Preis zahlen wir für die wachsende Ungleichheit? Merken Trotz des globalen Wirtschaftswachstums nimmt die Ungleichheit immer weiter zu - weltweit. Das gilt für das Einkommen, aber noch viel mehr für das Vermögen. Die Spaltung der Gesellschaft nimmt inzwischen ein bedrohliches Ausmaß an. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Die zehn Prozent reichsten Deutschen besitzen 63 Prozent des bundesweiten Gesamtvermögens. Eine solche Kluft, sagen inzwischen selbst Organisationen wie die OECD oder der Internationale Währungsfonds, schadet einem Land ökonomisch enorm. Arm bleibe immer häufiger arm und reich immer häufiger reich, sagt Marcel Fratzscher, Direktor des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Nicht nur beim Einkommen, auch beim Vermögen gehe die Schere immer weiter auseinander. Der Experte sieht in der Entwicklung nicht nur ein Gerechtigkeitsproblem, sondern hält sie auch für volkswirtschaftlich schädlich. Wenn ein Teil der Gesellschaft gar nicht die Möglichkeit habe, sich einzubringen in Wirtschaft und Gesellschaft, dann fehle es an produktiven Kräften, dann fehle es an wirtschaftlicher Dynamik. "Den Preis dafür zahlen nicht nur die Menschen, denen die Chancen genommen werden - gute Bildung, Qualifizierung, einen guten Job zu gekommen. Sondern den bezahlen wir alle", so Fratzscher. In Google-Kalender eintragen