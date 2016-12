Bayern 2 14:05 bis 15:00 Sonstiges "Doctor Döblingers geschmackvolles Kasperltheater" Kasperl und die Sepplfalle und der Schatz im Speibsee Merken Aufregung in ganz Hinterwieselharing, denn heute steht der städtische Wandertag an. Das ganze Dorf trifft sich im Biergarten, denn vor der langen Wanderung müssen sich die Teilnehmer natürlich stärken. Dem Seppl wird das zu langweilig, er macht sich schon mal alleine auf den Weg. Sein Freund Kasperl dagegen hat überhaupt keine Lust auf Laufen. An einem stillen Plätzchen am Fluss trifft er den Großen Zauberer Wurst, der ihm völlig verzweifelt sein Leid klagt. Haustier Chantal, ein Krokodil, ist entlaufen - und das ausgerechnet heute, wo sie beide doch an der großen Wanderung teilnehmen wollten. Kasperl ist entsetzt: Der Seppl alleine unterwegs, Aug' in Aug' mit einem schrecklichen Monster, das ihn fressen will. Und dem Seppl drohen noch weitere Gefahren. Die böse Hexe hat mitten im Wald eine Lyoner-Falle aufgebaut. Mit ihr werden arglose Wanderer zur Bewegungslosigkeit verdammt. Unfähig zur Flucht müssen die Gefangenen dann den selbst erfundenen und selbst gesungenen Schlagerliedern der Hexe lauschen. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Fredl Fesl, Richard Oehmann, Josef Parzefall Regie: Josef Parzefall, Richard Oehmann