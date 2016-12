Bayern 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges radioWissen Genuss mit Schale Mandeln. Fitmacher mit Mehrwert / Nüsse. Gesundes Energiewunder / Das Kalenderblatt 30.12.1835: Maria Malibran ist indisponiert. Von Markus Vanhoefer Merken Mandeln - Fitmacher mit Mehrwert. Autorin: Christiane Büld-Campetti. Gift und Genuss liegen dicht beieinander: bitter kann sie tödlich sein, ist ihr Kern süß, verspricht er höchste Gaumenfreuden. Die Rede ist von der Mandel. Der Baum - eine der ältesten Kulturpflanzen überhaupt - kam von China über den Orient zu uns und war schon bald Hauptbestandteil vieler Speisen. Heute wird sie vor allem in Form einer speziellen verarbeiteten Form geschätzt - nämlich als Marzipan. Wie dieses Steinobst zur Praline wird, welche Kraft die Menschen in früheren Zeiten der Mandel beimaßen, warum sie in letzter Zeit als Wundermittel gepriesen wird und weshalb wir sie in Zukunft vielleicht auch bei uns häufiger ernten könnten, das und vieles mehr erfahren sie in dem kulturhistorischen Streifzug rund um den Mandelbaum. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 261 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:14

Seit 114 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:50

Seit 61 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 51 Min.