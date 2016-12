Classica 22:30 bis 00:30 Musik Silvesterkonzert aus Dresden Max Bruch: Violinkonzert Nr. 1 g-Moll op. 26 D 2016 Stereo 16:9 Merken Aus der Semperoper Dresden. Das Silvesterkonzert der Staatskapelle Dresden mit ihrem Chefdirigenten Christian Thielemann hat sich zu einer kleinen, feinen Tradition entwickelt. Das Programm widmet sich dem Thema der Liebe - in all ihren Facetten. So erklingen Werke von Reznicek, Kreisler und Tschaikowsky und - als Höhepunkt - eines der populärsten Violinkonzerte überhaupt, das in g-Moll op. 26 von Max Bruch. Solist ist Nikolaj Znaider. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Nikolaj Znaider (Violine) Originaltitel: Silvesterkonzert aus Dresden