BBC Entertainment 15:05 bis 16:00 Sonstiges Frankie GB 2013 Merken Frankie is finally confronted by her stalker. Can Frankie save them both? In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Frankie (Eve Myles) Ian Hargrave (Dean Lennox Kelly) Andy (Derek Riddell) Dr. Zoe Evans (Jemma Redgrave) Mary McCloud (Julia Ford) Paula Simms (Leila Mimmack) Karen Freestone (Carla Henry) Originaltitel: Frankie Regie: Ashley Way