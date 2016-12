ATV 15:30 bis 16:00 Comedyserie Mike & Molly Ein Mann im Haus USA 2011 Stereo Merken Mike und Molly haben beschlossen, gemeinsam in Mollys Wohnung zu wohnen. Beim Ausräumen findet Mike Sachen, die Molly hässlich findet, sodass er sie bei seiner Mutter versteckt. Peggy lässt dabei die Gelegenheit nicht ungenutzt, ihrem Sohn vorzuhalten, dass er viel zu übereilt bei seiner Verlobten einzieht. Auch seine Freunde Samuel und Carl stehen dem Umzug skeptisch gegenüber. Joyce und Victoria hingegen freuen sich sehr, dass nun endlich wieder ein Mann im Haus ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Officer Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Katy Mixon (Victoria Flynn) Nyambi Nyambi (Samuel) Swoosie Kurtz (Joyce Flynn) Rondi Reed (Peggy) Originaltitel: Mike & Molly Regie: James Burrows Drehbuch: Al Higgins, Chuck Lorre, Mark Roberts Kamera: Gary Baum Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman