ATV 07:45 bis 08:40 Familienserie Gilmore Girls Hochzeit in Moll USA 2005 Stereo Merken Auf der Feier von Emily und Richard erscheint auch Logan, der ein hübsches Mädchen an seiner Seite hat. Rory findet jedoch schnell heraus, dass die Fremde nicht seine Freundin ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Kelly Bishop (Emily Gilmore) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Amy Sherman-Palladino Drehbuch: Amy Sherman-Palladino Kamera: Richard M. Rawlings jr. Musik: Sam Phillips

