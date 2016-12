ATV 06:05 bis 06:55 Actionserie Revolution Zum Tode verurteilt USA 2013 Stereo Merken Miles und Charlie planen Ranger John zu erschießen und dessen Tod den Patrioten in die Schuhe zu schieben, um damit die beiden Parteien gegeneinander auszuspielen. Doch die Patrioten und Ranger haben sich zusammengetan und führen den wahren Attentäter Monroe vor Gericht. Rachel und ihr Vater Dr. Gene Porter sollen mithilfe einer Giftspritze die Hinrichtung vornehmen. In einem letzten Gespräch mit Miles gesteht Monroe seinem alten Freund ein Geheimnis aus ihrer Vergangenheit. Nach Jasons Gehirnwäsche schreckt dieser nicht einmal davor zurück, die Waffe auf seinen eigenen Vater zu richten?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Burke (Miles Matheson) David Lyons (Bass Monroe) Tracy Spiridakos (Charlie Matheson) Elizabeth Mitchell (Rachel Matheson) Zak Orth (Aaron Pittman) Giancarlo Esposito (Tom Neville) JD Pardo (Jason Neville) Originaltitel: Revolution Regie: Steve Boyum Drehbuch: Trey Callaway, Paul Grellong Kamera: William Wages Musik: Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 12

