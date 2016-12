ATV 2 01:55 bis 02:35 Krimiserie Flashpoint - Das Spezialkommando Tödlicher Impfstoff CDN 2011 Stereo Merken Die SRU wird zu einem Biochemie-Labor gerufen, wo ein Mann mehrere Geisel mit einer Waffe bedroht. Bei dem Geiselnehmer handelt es sich um einen ehemaligen Mitarbeiter des Forschungsinstituts. Seine Motivation: Er möchte Beweismittel sicherstellen, die zeigen, dass er durch einen dort hergestellten verunreinigten Impfstoff an ALS erkrankt ist. Der verzweifelte Mann ist zu allem bereit, um endlich Antworten zu erhalten. Jules begibt sich unter Lebensgefahr in das Labor, doch was den Einsatz zusätzlich erschwert, ist die Tatsache, dass Greg Parker ein unangenehmes Gespräch mit Dr. Larry Toth führen muss schon einmal hatte dieser versucht, Team 1 aufzulösen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Dillon (Ed Lane) Amy Jo Johnson (Jules Callaghan) Enrico Colantoni (Sgt. Gregory Parker) David Paetkau (Sam Braddock) Sergio Di Zio (Mike Scarlatti) Clé Bennett (Raf Rousseau) Victor Garber (Dr. Larry Toth) Originaltitel: Flashpoint Regie: David Frazee Drehbuch: Mark Ellis, Stephanie Morgenstern, Alex Levine Kamera: Stephen Reizes Musik: Amin Bhatia, Ari Posner Altersempfehlung: ab 16

