ATV 2 21:05 bis 22:00 Krimiserie The Closer Der Rächer USA 2009 2016-12-30 01:05 Stereo Brendas Team wird zu einem Park gerufen, wo die übel zugerichtete Leiche eines Mannes entdeckt wurde. Flynn erkennt in dem Toten den Verdächtigen eines Mordfalls in den 1990er Jahren: Howard Greeson wurde damals verdächtigt, zwei Frauen ermordet zu haben. Doch da deren Leichen nie gefunden wurden, konnte Greeson nicht überführt werden. Die Ermittlungen wurden damals von dem inzwischen pensionierten Joey Olin geleitet, der auch jetzt nur zu gern bereit ist, Brendas Team bei diesem Fall zu unterstützen. Er hat offenbar bis heute den Kontakt zu den Familien der Opfer gehalten und auch den Stand der Ermittlung immer im Auge behalten. Sein übertriebenes Engagement ist Brendas Team allerdings nicht immer eine Hilfe?. Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Leigh Johnson) J. K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sgt. David Gabriel) Robert Gossett (Commander Taylor) G. W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Mike Tao) Originaltitel: The Closer Regie: Nicole Kassell Drehbuch: James Duff, Michael Alaimo Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12