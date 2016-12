ATV 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie The Closer Hinterhalt USA 2009 2016-12-30 00:15 Stereo Merken Brenda muss sich bei ihrem aktuellen Fall erneut mit Captain Sharon Raydor auseinandersetzen: An einem Tatort werden die Leichen von zwei Streifenpolizisten und einem 18-jährigen Teenager entdeckt. Brendas Team geht davon aus, dass die Polizisten Opfer eines Hinterhalts wurden und der 18-Jährige einer der Angreifer war. Doch da ein Zivilist zu Schaden kam, will Sharon Raydor untersuchen, ob er zum Opfer übertriebener Gewaltanwendung durch die Polizei wurde. Obwohl Brendas Ermittlungen durch Raydor stark behindert werden, identifiziert sie den 18-Jährigen als Kevin Weber, der offenbar der Kontakte zur Neonazi-Szene hatte?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Leigh Johnson) J.K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sgt. David Gabriel) Robert Gossett (Commander Taylor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Mike Tao) Originaltitel: The Closer Regie: Nelson McCormick Drehbuch: James Duff, Steven Kane Kamera: David A. Harp Altersempfehlung: ab 12