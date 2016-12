ATV 2 16:50 bis 17:50 Reportage ATV Die Reportage EKO Cobra EKO Cobra A 2005 2016-12-31 06:55 Stereo Merken Nichts für Weicheier - das Auswahlverfahren der EKO-Cobra bringt die Aspiranten an den Rand ihrer physischen und psychischen Belastbarkeit. Aber wer Mitglied der Sondereinheit werden will muss Nerven aus Draht und einen Körper aus Stahl haben. ATV Die Reportage war beim Auswahlverfahren dabei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ATV Die Reportage