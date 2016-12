ATV 2 12:10 bis 13:10 SciFi-Serie Stargate: SG1 Die Verlorene Stadt(1) USA 2004 Stereo Merken Anubis hat den Zeitpunkt geschickt gewählt: Er greift die Erde an und zwar genau in dem Moment, als Hammond einen großen Teil seiner Macht verliert. Das SG1-Team sieht nur noch eine Möglichkeit, gegen Anubis vorzugehen, nämlich mit den Waffen der Antiker. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain / Major Samantha "Sam" Carter) Christopher Judge (Teal) Don S. Davis (General George S. Hammond) Jessica Steen (Dr. Elizabeth Weir) William Devane (President Hayes) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Martin Wood Drehbuch: Brad Wright, Jonathan Glassner Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16