Historische Aufnahmen. "Ich höre nie auf zu suchen!" Ein Porträt des Dirigenten Frieder Weissmann. Werke von Paul Abraham, Giacomo Puccini, Richard Wagner, Carl Maria von Weber

Frieder Weissmann war Hausdirigent der Berliner Lindström AG, des damals größten Plattenlabels in Europa. Er hat die erste Gesamteinspielung der Beethoven-Sinfonien dirigiert, arbeitete bis 1933 mit Lotte Lehmann, Meta Seinemeyer, Lauritz Melchior, Richard Tauber oder Emanuel Feuermann zusammen. 1933 dann der große Schnitt. Mit der Machtübernahme der Nazis war seine Karriere in Deutschland beendet. Aber Frieder Weissmann war bestens vernetzt und machte in der Fremde zum zweiten Mal Karriere, in Holland und Argentinien, später in Nord- und Lateinamerika. Aber auch dort wurde er infolge des Kriegsausbruchs ausgebremst. Seine Lebensleistung ist gewaltig, quantitativ und qualitativ. Weissmann hat vor dem Schalltrichter dirigiert und später digital aufgenommen, er hat für Kino, Radio und Fernsehen gearbeitet, er war in der Operette zu Hause und hat eine Brücke von der Klassik zur Seriellen Musik geschlagen, Jazz war ihm nicht fremd, er kannte die Popmusik der 80er-Jahre.

Moderation: Stefan Lang
Gäste: Gäste: Rainer Bunz (Weissmann-Biograf)