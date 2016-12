hr2 12:05 bis 13:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Wolfgang Georgsdorf, "Geruchs-Organist" 2016-12-30 23:05 Merken Wolfgang Georgsdorf ist der Erfinder des smeller 2.0. Das ist eine elektronisch gesteuerte Geruchsorgel, die unter anderem beim Osmodrama-Festival in Berlin zu sehen und zu riechen war. Hier wurden Lesungen, Filme, Klanginstallationen und diverse Performances beduftet, unter anderen der Film "Die andere Heimat" von Edgar Reitz. 64 Alltagsgerüche hat Georgsdorf im smeller 2.0 verarbeitet. Der smeller 2.0. stößt zum Beispiel Gerüche wie verbrannter Kaffee, glühendes Metall, Tierstall, Amoniak aus oder Blumendüfte, Kokos, altes Blumenwasser, Zitrusfrüchte, Kardamon, Asphalt, gebratene Zwiebel oder Lösungsmittel. Georgsdorf wertet nicht, ob etwas duftet oder riecht. Sein persönlicher Lieblingsgeruch ist Heu. Außerdem hat der gebürtige Linzer das Landschaftskunstprojekt Lesefährte Waldweisen im Landkreis Dahme-Spreewald ins Leben gerufen. In Zusammenarbeit mit der Forstverwaltung des Landes Brandenburg, steuerte er Kompositionen für große Waldxylofone bei und brachte diese auch zur Aufführung. 1996 begann der Wahl-Berliner erstmals mit dem Bau einer Geruchsorgel (Olfaktorium: SMELLER I). Die Realisation des smeller 2.0. empfindet Wolfgang Georgsdorf als Höhepunkt seines künstlerischen Schaffens, weil er über diese Geruchsorgel alle seine künstlerischen Ambitionen und Projekte vereinen kann. Wie und in welchem Umfang das geschieht, erzählt der "Geruchsorganist" im hr2-Doppelkopf. In Google-Kalender eintragen Moderation: Karin Röder