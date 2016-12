WDR 22:10 bis 22:40 Comedyserie Die Mockridges - Eine Knallerfamilie Folge: 5 Weihnachten, Plan B D 2016 Stereo Untertitel HDTV Merken Margie ist im Weihnachtsfieber, allerdings ist erst September. Bill macht das Angst und bange. Er ruft seine Söhne zu einer Krisensitzung zusammen. Gemeinsam beschließen sie Margie aus dem Verkehr zu ziehen. Mit einer fingierten Reise Einladung, die Margie in der Vorweihnachtszeit auf die Malediven führt. Margie lässt sich nur widerwillig zu der Reise überreden. Bill muss ihr hoch und heilig versprechen, dass sich ihre sechs Jungs um die anstehenden Weihnachtsvorbereitungen kümmern werden und das Weihnachtsfest genauso gefeiert wird wie immer. Allerdings versagen die Jungs auf ganzer Linie. Mit einer Mischung aus Überforderung und Unfähigkeit, schaffen sie es die gesamten Vorbereitungen zu vermasseln. Und auch Petra versagt auf ganzer Linie. Als Margie und Bill aus einem völlig verregneten Urlaub zurückkehren, ist nichts so wie es sein soll. Margie macht auf dem Absatz kehrt und geht mit Petra auf den Weihnachtsmarkt - da ist es wenigstens schön. Bill und seinen Söhnen bleiben wenige Stunden um Weihnachten zu retten. Plan B beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Bill Mockridge, Margie Kinsky, Luke Mockridge, Jeremy Mockridge, Anna Stieblich (Nachbarin Petra) Originaltitel: Die Mockridges - Eine Knallerfamilie Regie: Robert Wilde