WDR 20:15 bis 21:00 Reportage #koelnhbf - Die Silvesternacht und ihre Folgen D 2016 Stereo Untertitel HDTV Merken Eine Nacht hat alles verändert: Nach der Silvesternacht am Kölner Hauptbahnhof schien Kanzlerin Merkels Flüchtlingspolitik auf ganzer Linie gescheitert. Hunderte von sexuellen Übergriffen binnen weniger Stunden. Die mutmaßlichen Täter: Asylbewerber, zum Großteil aus Nordafrika. Die Polizei hatte versagt. Die Politik war ratlos. Und wie geht unsere Gesellschaft damit um? Zweifler, Skeptiker und Misstrauische werden lauter. Sie reden über ihre Ängste in den sozialen Netzwerken und auf Demo-Plakaten. Sie prangern an und fordern. Mal kritisch, mal hasserfüllt. Die, die sich um Integration bemühen, werden leiser. Mit anderen Worten: Die Gesellschaft ist gespalten. Das multikulturelle Zusammenleben wird seit den Ereignissen von Köln auf eine harte Probe gestellt. Nach der Silvesternacht nahmen Angriffe auf Ausländer und auf Flüchtlingsunterkünfte schlagartig zu. Die Asylpolitik wird seitdem schonungsloser diskutiert und gestaltet. Eine Feminismusdebatte ist entbrannt: "/ausnahmslos" hieß es im Netz. Weitere Konsequenz aus der Silvesternacht: eine Verschärfung des Sexualstrafrechts. Auch fast ein Jahr danach wirft diese verhängnisvolle Nacht noch immer Fragen auf: Wie genau konnte es dazu kommen? Wer ist schuld? Und wie kann man ein solches Szenario in Zukunft verhindern? Wir sprechen mit Betroffenen, mit Experten, mit Politikern - zum Beispiel mit Navid Kermani, Alice Schwarzer, Claudia Roth und Alexander Gauland; mit Claus Leggewie, Jörg Baberowski, Anne Wizorek und Stephan Grünewald. Was sie zu dieser Nacht sagen haben, ist teilweise unbequem und manchmal auch schwer zu ertragen. Der Rückblick auf ein Jahr, das katastrophal begann: "/koelnhbf - Die Silvesternacht und ihre Folgen" - am 27.12.2016, um 21 Uhr im WDR Fernsehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: #koelnhbf - Die Silvesternacht und ihre Folgen Regie: Christian Dassel/Clemens Gersch