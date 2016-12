NDR Info 21:05 bis 22:00 Sonstiges Logo Das Wissenschaftsmagazin Ein Rückblick auf das Jahr 2016 in der Wissenschaft Merken Das Jahr 2016: Jetzt ist es fast um! Und es hat in der Wissenschaft viel hinterlassen: Ob den Nachweis der schon von Einstein vorhergesagten Gravitationswellen, das Ende des kleinen Forschungsroboters Philae auf dem Kometen Tschuri - es gab unzählbar viele neue Entdeckungen, Erkenntnisse und Ergebnisse in der Wissenschaft! Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info wird auf die spektakulärsten davon in der Sendung am 30.12. zurückblicken... In Google-Kalender eintragen