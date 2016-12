ORF 2 22:45 bis 00:15 Krimi Im Namen meines Sohnes D 2015 2017-01-01 00:50 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein Teenager wird tot aufgefunden. Alles deutet klar auf ein Verbrechen hin. Die Suche nach dem Mörder des Buben gerät für dessen Vater, rigoros verkörpert von Tobias Moretti, zur persönlichen Mission, treibt den verzweifelten Mann in die Isolation und umspannt unglaubliche 19 Jahre. Vorlage für das aufwühlende, berührende Portrait eines Getriebenen bildet ein authentischer Kriminalfall. Für Claus Jansen beginnt ein wahrer Alptraum, als sein 13-jähriger Sohn spurlos aus dem Internat, in das er gesteckt wurde, verschwindet und kurz darauf ermordet aufgefunden wird. Der viel zu frühe Tod des Buben hinterlässt beim Vater eine Leere, die er durch übertriebenen Aktionismus wettzumachen versucht. Als die Polizei den Fall unabgeschlossen ad acta legt, ermittelt Jansen auf eigene Faust. Stück für Stück katapultiert er sich dabei immer weiter ins Abseits, auch innerhalb der eigenen Familie. ca. 88' In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobias Moretti (Claus Jansen) Inka Friedrich (Heike Jansen) Maxim Mehmet (Kommissar Schnabel) Merlin Rose (Sebastian Jansen (21 Jahre)) Eugen Knecht (Vladimir Suworow) Marc Zwinz (Ralph Maeck) Luke Vogelbein (Sebastian Jansen (9 Jahre)) Originaltitel: Im Namen meines Sohnes Regie: Damir Lukacevic Drehbuch: Damir Lukacevic Kamera: Jörg Widmer Musik: Ingo Ludwig Frenzel