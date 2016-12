BonGusto 19:45 bis 20:35 Reportage Veggie vs. Beef - Das Duell der Spitzenköche Merken Umfragen zufolge leben rund sechs Millionen Deutsche vegetarisch - Tendenz steigend, vor allem in der Altersgruppe der 20- bis 30-Jährigen. Die Frage, ob man Fleisch essen soll - oder darf - führt oft zu hitzigen Debatten. Wir machen die Probe aufs Exempel: Vier leidenschaftliche Fleischesser und vier überzeugte Vegetarier müssen gegeneinander antreten. Sie werden betreut - und bekocht - von zwei der besten Köche Deutschlands: vom Fleischliebhaber Alfons Schuhbeck und vom Shooting-Star der veganen Küche, Attila Hildmann. Unter ihrer Anleitung ernähren sich die Teams 30 Tage lang großzügig von Fleisch - oder streng vegetarisch. Währenddessen müssen sie ein straffes sportliches Trainingsprogramm einhalten. Am Ende des Experiments wird unter wissenschaftlicher Beobachtung Bilanz gezogen: Wer hat mehr Ausdauer dazugewonnen? Wer hat die besseren Blutwerte? Wer fühlt sich besser? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Veggie vs. Beef - Das Duell der Spitzenköche