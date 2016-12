BonGusto 14:15 bis 14:40 Dokumentation Hollywood and Vines Mit den Gipsy Kings im Okanagan-Tal USA 1990 Merken Diese Episode startet rasant: mit richtig coolen Segways kurven Jason Priestley und Terry David Mulligan hoch zum Weingut in Silverado. Dann geht es weiter zu einer echten Größe im kalifornischen Weinbusiness: Trefethen - ein Name, den Jason Priestley nur ehrfürchtig flüstert! Und selbst Superman-Darsteller Dean Cain ist beim ersten Besuch seines Lebens im Napa Valley so begeistert von den Trefethen-Weinen, dass er ernsthaft überlegt, in die Familie einzuheiraten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hollywood & Vines