Deutschlandfunk 21:05 bis 22:00 Sonstiges On stage Omar Sosa und NDR Bigband "es:sensual" - so überschreibt der kubanische Pianist Omar Sosa sein bereits zweites Projekt mit der NDR Bigband in Hamburg. Sosas musikalische Nouvelle Cuisine ist gewürzt mit Elementen unterschiedlicher kultureller Welten; Nährboden sind die afrokaribischen Rhythmen seiner Heimat. Der Tastenvirtuose entwirft Konzepte aus zeitgenössischem Jazz, angereichert mit Latinelementen und Elektronik. In der Zusammenarbeit mit dem brasilianischen Arrangeur Jaques Morelenbaum und der multistilistisch erfahrenen Rundfunk-Bigband unter Leitung von Jörg Achim Keller verschmelzen Klangwelten zu einer gelungenen Mischung, in der nichts erzwungen oder aufgesetzt erscheint. Dem Publikum bietet sie ein Musikerlebnis voller Groove und stilistischem Farbenreichtum, das Kopf und Seele erfreut. Moderation: Sarah Seidel