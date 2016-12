ORF 1 23:20 bis 23:50 Comedyserie MA 2412 Zeitreise A 2002 Stereo Untertitel Merken Weil Breitfuß vergangenen Zeiten nachtrauert, in denen er wohl ein berühmter Erfinder gewesen wäre, weil damals ja - von der Glühbirne angefangen - noch alles zu erfinden gewesen sei, verfallen Knackal und Weber auf die Idee, wie aufregend es doch sein müsste, in die Vergangenheit zu reisen. Claus lässt sich nicht lange bitten und dank seiner magischen Fähigkeiten finden sich alle vier unvermittelt im Mittelalter wieder, wo schon das Inquisitionsgericht auf sie wartet. Mit Alfred Dorfer (Herr Weber), Roland Düringer (Ing. Breitfuß), Monica Weinzettl (Frau Knackal), Karl Ferdinand Kratzl (Herr Claus), Wolfgang Böck (Obersenatsrat), Christoph Fälbl (Höfling), Beatrice Frey (Hofdame), I Stangl (Mönch), Viktor Gernot (Offizier), Walter Kordesch (Igler), Dunja Sowinetz (Iltis), Herwig Seeböck, Martin Beck (Höfling) Buch: Alfred Dorfer, Roland Düringer und Harald Sicheritz In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alfred Dorfer (Herr Weber) Roland Düringer (Ing. Breitfuss) Monica Weinzettl (Frau Knackal) Karl Ferdinand Kratzl (Herr Claus) Wolfgang Böck (Obersenatsrat) Christoph Fälbl (Höfling) Beatrice Frey (Hofdame) Originaltitel: MA 2412 Regie: Harald Sicheritz Drehbuch: Harald Sicheritz, Roland Düringer, Alfred Dorfer Kamera: Benjamin Epp, Walter Koenig, Judith Stehlik Musik: Peter Herrmann, Lothar Scherpe