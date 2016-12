ORF 1 09:30 bis 10:15 Serien Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Fluchtverhalten USA 2012 Stereo Untertitel 16:9 Merken Während T.K. noch darüber nachdenkt die Hawks zu verlassen, startet das Probetraining. Eines der Nachwuchstalente ist Damon Razor. Damon ist intelligent, hat das Talent zum Spielen, aber beim Training versagt er kläglich. Dani versucht herauszufinden, was ihn blockiert. Und Rays neue Freundin stellt inzwischen mehr als nur die Essgewohnheiten der Familie auf den Kopf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Callie Thorne (Dani Santino) Marc Blucas (Matthew Donnally) Scott Cohen (Nico Careles) Hannah Marks (Lindsay Santino) Patrick Johnson (Ray Santino Jr.) Mehcad Brooks (Terrence King) Evan Handler (Marshall Pittman) Originaltitel: Necessary Roughness Regie: Kevin Dowling Drehbuch: Jeffrey Lieber Kamera: William Wages Musik: Jeff Russo

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 259 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:14

Seit 112 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 59 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:50

Seit 59 Min.