Bayern 4 20:05 bis 22:00 Sonstiges Festspiel-Nachlese Heidelberger Frühling <bk>Gioacchino Rossini: "Wilhelm Tell", Ouvertüre<ek><bk>Antonín Dvo?ák: Violoncellokonzert h-Moll op. 104<ek><bk>Gioacchino Rossini: Introduktion, Thema und Variationen Es-Dur<ek><bk>Antonín Dvo?ák: "Zigeunerlieder"<ek><bk>Leonard Bernstein: "On the Town", Three Dance Episodes und Lonely Town<ek><bk>George Gershwin: "Embraceable You"<ek><bk>Cole Porter: "Begin the Beguine" (Thomas Hampson, Bariton; Jörg Widmann, Klarinette; Daniel Müller-Schott, Violoncello; SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, Leitung: Tito Muñoz)