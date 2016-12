Super RTL 20:15 bis 21:50 Trickfilm Die Legende der Wächter AUS, USA 2010 2016-12-31 16:45 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die kleine Tyto-Eule Soren ist ein Tagträumer. Am liebsten hört er Geschichten von den legendären Wächtern von Ga'Hoole, einem Bund edler Krieger, die sich dem Kampf für das Gute verschrieben haben. Sein älterer Bruder Kludd hält im Gegensatz zur Soren jedoch überhaupt nichts von diesen 'Spinnereien'. Eines Tages möchten Sorens Eltern den Brüdern die ersten Schritte des Fliegens beibringen. Als Vater und Mutter abends zur Jagd aufbrechen, versuchen Soren und Kludd auf eigene Faust, das Fliegen zu lernen. Dabei werden sie von unbekannten Eulen entführt und in eine düstere Schlucht gebracht, in der bereits eine ganze Schar junger Eulen zusammengepfercht wurde. Schon bald erfährt Soren, was es damit auf sich hat: Die Reinen, eine Armee finsterer Eulen, haben einen hinterhältigen Plan entwickelt, um alle freien Königreiche zu unterwerfen. Gemeinsam mit der kleinen Elfenkäuzin Gylfie gelingt Soren dank einer halsbrecherischen Flugeinlage die Flucht. Jetzt hat er nur noch ein Ziel: Er muss die Wächter von Ga'Hoole alarmieren, damit sie den Plan der Reinen vereiteln und die gefangenen Eulen befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Manuel Straube (Soren) Philipp Brammer (Kludd) Marieke Oeffinger (Gylfie) Philipp Moog (Digger) Martin Umbach (Allomere) Ekkehardt Belle (Grimble) Originaltitel: Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole Regie: Zack Snyder Drehbuch: John Orloff, Emil Stern Musik: David Hirschfelder Altersempfehlung: ab 12