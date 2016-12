puls 4 22:25 bis 00:15 Horrorfilm Shaun of the Dead GB, F 2004 2016-12-31 02:00 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Weil Shaun (Simon Pegg) angeblich nichts als Videospiele und Promille im Kopf hat, gibt Liz (Kate Ashfield) ihrem langjährigen Freund genervt den Laufpass. Als obendrein auch noch die Toten aus ihren Gräbern steigen und mit mächtigem Appetit auf warmes Fleisch über die Nachbarschaft herfallen, sieht Shaun endlich ein, dass die Zeit gekommen ist, für etwas zu kämpfen. Gemeinsam mit seinen Slackerkumpels macht er sich auf, Liz zu retten, so viele Köpfe wie möglich zu zertrümmern und den womöglich einzig sicheren Ort der Welt zu erreichen: die Stammkneipe.

In der Tradition von "Zombie" und "28 Days Later" schufen Simon Pegg und Edgar Wright, ihres Zeichens die Masterminds hinter Englands Comedy-Serie "Spaced", diese "romantische Zombiekomödie" mit Kultpotential. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Simon Pegg (Shaun) Nick Frost (Ed) Kate Ashfield (Liz) Lucy Davis (Dianne) Dylan Moran (David) Bill Nighy (Philip, Shauns Stiefvater) Penelope Wilton (Barbara, Shauns Mutter) Originaltitel: Shaun of the Dead Regie: Edgar Wright Drehbuch: Simon Pegg, Edgar Wright Kamera: David M. Dunlap Musik: Daniel Mudford, Pete Woodhead Altersempfehlung: ab 16