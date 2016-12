puls 4 20:15 bis 22:25 Actionfilm The World's End GB, USA, J 2013 2016-12-30 00:15 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken 20 Jahre nachdem Gary King mit seinen drei besten Freunden scheiterte, bei einer Kneipentour in jedem der 20 Pubs seines Heimatdorfes ein Bier zu trinken, plant der ewige Kindskopf eine Neuauflage des juvenilen Spaßes - nur so glaubt er, seiner Lebensmisere zu entkommen. Dafür muss er erst einmal die Kumpels zusammentrommeln, die als Geschäftsmänner und Familienväter längst mit beiden Beinen im Leben stehen. Unter Mühen kann Gary sie überreden. Vor Ort im alten Heimatdorf erwartet sie aber eine faustdicke Überraschung. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Simon Pegg (Gary King) Nick Frost (Andy Knightley) Martin Freeman (Oliver Chamberlain) Rosamund Pike (Sam Chamberlain) Thomas Law (Young Gary) Zachary Bailess (Young Andy) Jasper Levine (Young Steven) Originaltitel: The World's End Regie: Edgar Wright Drehbuch: Simon Pegg, Edgar Wright Kamera: Bill Pope Musik: Steven Price Altersempfehlung: ab 12