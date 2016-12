puls 4 16:50 bis 18:45 Komödie HouseSitter - Lügen haben schöne Beine USA 1992 Nach einer Story von Mark Stein und Brian Grazer 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem seine große Liebe Becky einen Heiratsantrag ausgeschlagen hat, stürzt sich der Architekt Davis aus Verzweiflung in eine Bettgeschichte mit der Kellnerin Gwen. Er kann nicht wissen, daß die notorische Lügnerin sich am nächsten Tag auf den Weg macht, Davis' unbewohntes Traumhaus zu beziehen. Um eine Antwort nie verlegen, erzählt Gwen den Bewohnern des Dörfchens, sie habe Davis geheiratet. Davis ist zunächst entsetzt; als er jedoch sieht, daß sein Ansehen durch die vermeintliche Heirat bei Becky enorm gestiegen ist, stimmt er in die Münchhausiade ein. Als bei einer Party das Lügengebilde zusammenbricht, erkennt Davis, daß er sich tatsächlich in Gwen verliebt hat. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Steve Martin (Newton Davis) Goldie Hawn (Gwen Phillips) Dana Delany (Becky Metcalf) Julie Harris (Edna Davis) Donald Moffat (George Davis) Peter MacNicol (Marty) Richard B. Shull (Ralph) Originaltitel: HouseSitter Regie: Frank Oz Drehbuch: Mark Stein Kamera: John A. Alonzo Musik: Miles Goodman Altersempfehlung: ab 6