Schweiz 1 20:05 bis 21:50 Dokusoap SRF bi de Lüt - DivertiMento bei den Schotten Schön war's DivertiMento bei den Schotten - Schön war's CH 2016 150 Kilometer bei Wind und Wetter zu Fuss mit dem Rucksack durch Schottland, das waren die drei Folgen von "SRF bi de Lüt - Durch dick und dünn - DivertiMento bei den Schotten", welche im Februar auf SRF 1 zu sehen waren. Mit dieser Reise haben Manu und Jonny ihre Freundschaft gestärkt und sich auf die anstrengende Bühnenzeit mit der neuen Tournee vorbereitet. Nun wollen die beiden zum Jahreswechsel die ganze Reise nochmals am Stück Revue passieren lassen. Ein gemeinsamer DVD-Abend mitten in der Tournee lässt die beiden Komiker wieder eintauchen in das Schottland-Abenteuer. Eine Reise, die bei den beiden einiges ausgelöst und in Bewegung gebracht hat. Und es ist gleichzeitig die Einstimmung auf neue Abenteuer: Manu und Jonny wollen 2017 wieder auf Achse, nach dem kalten schottischen Herbst soll es nun an die Wärme gehen. Originaltitel: SRF bi de Lüt