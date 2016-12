ORF 2 04:35 bis 05:35 Magazin heute leben Jahresrückblick A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Der große "heute leben"-Jahresrückblick 2016 findet wie gewohnt am letzten Sendungstag im Jahr statt - heuer am 30. Dezember! Wolfram Pirchner begrüßt am Freitag, dem 30. Dezember, um 17.30 Uhr in ORF 2 als Gäste auf der Couch ORF-eins-News-Moderatorin Lisa Gadenstätter, Society-Expertin Isabella Großschopf und ORF-Sport-Moderator Rainer Pariasek. Der inhaltliche Bogen spannt sich von Politik und Weltgeschehen über chronikale Ereignisse und sportliche Highlights bis zur Welt der Reichen und Schönen. Dazu kommen Beiträge von und mit Karikaturist Gerhard Haderer, der mit gewohnt spitzer Feder für "heute leben" seinen ganz persönlichen Rückblick auf die Ereignisse 2016 gibt. Lisbeth Bischoff berichtet, was sich in den Königshäusern dieser Welt im vergangenen Jahr ereignet hat. Außerdem erinnert "heute leben" an herausragende Menschen, darunter auch viele Künstlerinnen und Künstler, die im Jahr 2016 verstorben sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wolfram Pirchner Gäste: Gäste: Lisa Gadenstätter (ORF-eins-News-Moderatorin), Isabella Großschopf (Society-Expertin), Rainer Pariasek (ORF-Sport-Moderator), Gerhard Haderer (Karikaturist), Lisbeth Bischoff (Journalistin) Originaltitel: heute leben