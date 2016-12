ORF 2 02:10 bis 02:55 Actionserie Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Der Absturz A, D 1998 Dolby Untertitel Merken Actionserie Bei einem Einsatz in den Bergen steuert Biggi den Hubschrauber in ein gespanntes Drahtseil. Es kommt zum Absturz. Die zweite Crew bricht zur Rettung auf. Pilotin Biggi ist in höchster Gefahr. Ihr Bein ist eingeklemmt und der Hubschrauber droht auf einem Schneebrett abzurutschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rainer Grenkowitz (Dr. Michael Lüdwitz) Serge Falck (Peter Berger) Manfred Stücklschwaiger (Thomas Wächter) Anja Freese (Dr. Gabriele Kollmann) Wolfgang Krewe (Ralf Staller) Sabine Petzl (Biggi Schwerin) Hanno Pöschl (Mechaniker Max) Originaltitel: Medicopter 117 - Jedes Leben zählt! Regie: Thomas Nikel Drehbuch: Peter Mazzuchelli Kamera: Walter Kindler Musik: Sylvester Levay