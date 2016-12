ORF 2 21:20 bis 22:10 Arztserie Der Bergdoktor Kinder D, A 2009 Stereo Untertitel 16:9 Merken Am Wilden Kaiser wird eine völlig verstörte Urlauberin aufgegriffen. Die Frau gibt an, ihr Kind beim Picknick aus den Augen verloren zu haben. Schnell stellt sich aber heraus: die Frau fantasiert. Ihr Kind ist bereits vor Monaten verstorben. Um an seine Patientin heranzukommen, muss Martin einige Umwege in Kauf nehmen. Susanne weiß seit kurzem, dass sie schwanger ist. Martin könnte der Vater sein. Doch Susanne will weder ihre Ehe, noch Martins neue Beziehung gefährden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hans Sigl (Dr. Martin Gruber) Heiko Ruprecht (Hans Gruber) Monika Baumgartner (Elisabeth Gruber) Ronja Forcher (Lilli Gruber) Natalie O'Hara (Susanne Dreiseitl) Mark Keller (Dr. Kahnweiler) Siegfried Rauch (Dr. Roman Melchinger) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Ulrike Hamacher Drehbuch: Philipp Roth Kamera: Hartmut Lange Musik: Jens Langbein, Robert Schulte-Hemming