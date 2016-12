ORF 3 00:30 bis 02:05 Drama Die Öscars 38 - Auch das war Wien A, D 1986 Untertitel Merken ORF III würdigt mit einem umfassenden Filmschwerpunkt das Werk und Schaffen der österreichischen Oscar-Gewinner/innen, spannt dabei den Bogen von den Gründern der Traumfabrik Hollywood bis hin zu den heutigen Protagonisten. Vielen von den mehr als 100 "Öscar"-Preisträgerinnen und Preisträgern gelang rechtzeitig die Flucht vor dem NS-Regime. Ohne sie und andere Exil-Österreicher wäre der Aufstieg von Hollywood als Zentrum der Filmindustrie undenkbar gewesen. Im Jahr 1987 wird erstmals ein österreichischer Beitrag für einen Oscar in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" nominiert: Wolfgang Glücks Verfilmung eines (posthum) erschienenen Buches von Friedrich Torberg hat allerdings nicht die besten Karten. Österreich ist zu diesem Zeitpunkt in den USA vor allem in Verbindung mit der Wahl von Kurt Waldheim zum Bundespräsidenten mit NS-Vergangenheit in den Schlagzeilen. In den Hauptrollen - neben einer blutjungen Sunnyi Melles - u.a. Tobias Engel, Lotte Ledl, Romuald Pekny und Ingrid Burkhard. Die junge Schauspielerin Carola Hell steht kurz vor dem Einmarsch Hitlers in Österreich 1938 am Anfang einer glänzenden Karriere. Sie glaubt, ihre Liebe zu dem jüdischen Schriftsteller Martin Hoffmann unpolitisch leben zu können. Doch der Faschismus lässt ihnen keine Chance. Die Nazibewegung im ganzen Land wächst, die wirtschaftliche Lage verschlechtert sich und der latente Antisemitismus wird immer aggressiver. Als sie endlich erkennen, dass sie der Gewalt nicht mehr ausweichen können, versuchen sie, Österreich zu verlassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobias Engel (Martin) Sunnyi Melles (Carola) Heinz Trixner (Toni) Romuald Pekny (Sovary) Ingrid Burkhard (Frau Schostal) Maria Singer (Frau Pekarek) Lotte Ledl (Carolas Mutter) Originaltitel: '38 Regie: Wolfgang Glück Drehbuch: Wolfgang Glück Kamera: Gérard Vandenberg Musik: Bert Grund Altersempfehlung: ab 12