Die Fälscher A, D 2007

ORF III würdigt mit einem umfassenden Filmschwerpunkt das Werk und Schaffen der österreichischen Oscar-Gewinner/innen, spannt dabei den Bogen von den Gründern der Traumfabrik Hollywood bis hin zu den heutigen Protagonisten. Vielen von den mehr als 100 "Öscar"-Preisträgerinnen und Preisträgern gelang rechtzeitig die Flucht vor dem NS-Regime. Ohne sie und andere Exil-Österreicher wäre der Aufstieg von Hollywood als Zentrum der Filmindustrie undenkbar gewesen.

2008 gewinnt Stefan Ruzowitzkys Film - als erster österreichischer Beitrag der Geschichte - den Oscar für den "Besten fremdsprachigen Film" des Jahres. 60.000 Besucher sehen den Film bis dahin in Österreichs Kinos - in Amerika mehr als 10mal so viele. Der Holocaust-Überlebende Adolf Burger (diesen Dezember verstorben) ist mit Ruzowitzky und Hauptdarsteller Karl Markovics in der Oscarnacht dabei, als die Verfilmung seines Buches mit dem wichtigsten Filmpreis der Welt ausgezeichnet wird.

Der vom Regisseur und Drehbuchautor Stefan Ruzowitzky inszenierte Film basiert auf einem realen Geschehen und handelt vom größten Geldfälschungsprogramm der Nationalsozialisten während des Zweiten Weltkriegs, der Aktion Bernhard

Salomon Sorowitsch ist der König der Geld-Fälscher, in einer Welt der Ganoven, Gigolos und leichten Mädchen. Das Leben ist ein Spiel und das dazu notwendige Geld druckt sich Sorowitsch selbst. Dank viel Pragmatismus und noch mehr Kreativität ist er auf der schönen und sicheren Seite des Lebens. Scheinbar. Denn 1944 wird Sorowitsch in das KZ Sachsenhausen überstellt und zur Schlüsselfigur eines groß angelegten Geldfälschungsbetriebes. Denn die Nazis wollen die britische Wirtschaft schwächen und brauchen Devisen. Sorowitsch geht den Handel mit dem Bösen ein und tut, was von ihm verlangt wird, um zu überleben.

Schauspieler: Karl Markovics (Salomon 'Sally' Sorowitsch) August Diehl (Adolf Burger) Devid Striesow (Sturmbannführer Friedrich Herzog) Marie Bäumer (Aglaia) Martin Brambach (Hauptscharführer Holst) August Zirner (Dr. Klinger) Lenn Kudrjawizki (Loszek)

Originaltitel: Die Fälscher
Regie: Stefan Ruzowitzky
Drehbuch: Stefan Ruzowitzky
Kamera: Benedikt Neuenfels
Musik: Marius Ruhland