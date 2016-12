ORF 3 17:50 bis 19:50 Historienfilm Die Öscars Ein Mann zu jeder Jahreszeit GB 1966 Untertitel Merken ORF III würdigt mit einem umfassenden Filmschwerpunkt das Werk und Schaffen der österreichischen Oscar-Gewinner/innen, spannt dabei den Bogen von den Gründern der Traumfabrik Hollywood bis hin zu den heutigen Protagonisten. Vielen von den mehr als 100 "Öscar"-Preisträgerinnen und Preisträgern gelang rechtzeitig die Flucht vor dem NS-Regime. Ohne sie und andere Exil-Österreicher wäre der Aufstieg von Hollywood als Zentrum der Filmindustrie undenkbar gewesen. England, 16. Jahrhundert. Der englischen Humanist Thomas Morus wird im Jahre 1529 Lordkanzler König Heinrichs VIII. Sechs Jahre später fällt sein Haupt unter dem Schwert des Henkers, weil er sich standhaft geweigert hat, den König gegen sein Gewissen an Stelle des Papstes als Oberhaupt der englischen Kirche anzuerkennen. Der Film schildert den Konflikt zwischen Macht und Moral. Fred Zinnemanns Film war einer der Abräumer bei der Oscar-Verleihung 1967 und konnte in insgesamt sechs Kategorien, darunter bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch und bester Hauptdarsteller überzeugen. Daneben war der Film in zwei weiteren Kategorien nominiert. Die Verfilmung der Lebensgeschichte von Thomas Morus gilt als einer der besten britischen Filme aller Zeiten und steht auch als einer von nur 45 auf einer Liste von Filmen, die der Vatikan 1995 als besonders empfehlenswert eingestuft hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Scofield (Thomas Morus) Robert Shaw (König Heinrich VIII.) Orson Welles (Kardinal Thomas Wolsey) Wendy Hiller (Alice Morus) Leo McKern (Thomas Cromwell) Susannah York (Margaret) Vanessa Redgrave (Anne Boleyn) Originaltitel: A Man for All Seasons Regie: Fred Zinnemann Drehbuch: Robert Bolt Kamera: Ted Moore Musik: Georges Delerue Altersempfehlung: ab 12