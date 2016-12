Kindgerechte Adaption der Preussler-Bestseller mit gut aufgelegtem Ensemble: Als Langfinger Hotzenplotz der Oma ihre geliebte musikalische Kaffeemühle stiehlt, ruft der Raub Wachtmeister Dimpfelmoser auf den Plan. Doch während der Wahrsagerin Schlotterbeck konsultiert, versuchen Kasperl und Seppel den Räuber selbst zu fangen. Hotzenplotz stellt den beiden eine Falle und verkauft Kasperl an den Zaubererer Petrosilius Zwackelmann. Ulrich Limmer und Gernot Roll adaptierten kindgerecht zwei Märchen-Bücher des Kinderbestsellerschreibers Otfried Preussler. Mit ungewöhnlichen Kameraperspektiven und witzigen Nahaufnahmen gefilmt, lädt das Werk in eine Fantasiewelt, in der sich auch die Top-Darsteller sichtlich wohl fühlen. Armin Rohde tritt Gert Fröbes Erbe mit Bravour an. Mit: Armin Rohde (Räuber Hotzenplotz), Martin Stührk (Kasperl), Manuel Steitz (Seppel), Rufus Beck (Zauberer Zwackelmann), Katharina Thalbach (Frau Schlotterbeck), Piet Klocke (Wachtmeister Dimpfelmoser), Barbara Schöneberger (Fee Amaryllis), Christiane Hörbiger (Großmutter). Deutschland, Märchenfilm, 2006 In Google-Kalender eintragen