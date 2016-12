ORF 1 00:50 bis 01:35 Krimiserie Cracked Grenzenlos CDN 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Polizeiserie Ein psychotischer Mann hält die Stadt in Atem. Von unbändiger Wut ergriffen, attackiert er wahllos Menschen. Die ungewöhnliche Vorgangsweise des Verbrechers ruft die "Psych Crimes Unit" auf den Plan. Aidan wird bei dem Fall nicht nur mit seiner posttraumatischen Belastungsstörung konfrontiert. Er soll auch mit seiner Exfreundin Liz zusammenarbeiten und lässt sich zu allem Überfluss auf eine Beziehung mit einer Zeugin ein. Was harmlos beginnt, entwickelt sich bei dieser alsbald zu einer Obsession. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Sutcliffe (Detective Aidan Black) Stefanie von Pfetten (Dr. Daniella Ridley) Kathleen Robertson (Erin Laswell) Karen Leblanc (Inspector Diane Caligra) Paulino Nunes (Kenneth Hobart) Luisa D'Oliveira (Detective Poppy Wisnefski) Dayo Ade (Leo Beckett) Originaltitel: Cracked Regie: Philip Earnshaw Drehbuch: Calum deHartog, Tracey Forbes Musik: Robert Carli Altersempfehlung: ab 12