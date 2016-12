ORF 1 22:05 bis 22:55 Sonstiges Was gibt es Neues? Highlights A 2016 2017-01-04 11:00 Stereo 16:9 Merken Oliver Baier präsentiert die Highlights des Jahres 2016. Das Beste aus den "Was gibt es Neues"-Sendungen der abgelaufenen Saison, u.a. mit dem Teigtrenner für zweifarbige Muffins und einer unvergesslichen Nassmach-Aktion des armen Viktor Gernot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Oliver Baier Originaltitel: Was gibt es Neues?