ORF 1 06:25 bis 06:50 Trickserie Biene Maja Alexander geht in die Luft D, J 1975 2017-01-01 06:00 Merken Als Maja, Willie und Flip wieder einmal mit Alexander zusammen sind und dieser über das Fliegen philosophiert, fordert Willie ihn dazu heraus, es mit dem Fliegen doch einmal selbst zu versuchen. Alexander, der sich keine Blöße geben will, behauptet, dass ihm das schon noch gelänge. Während er noch probiert, holt Maja alle Käfer und die Ameisenarmee mit ihrem Sprungtuch zu Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Scarlett Lubowski (Maja) Eberhard Storeck (Willie) Bruno W. Pantel (Puck) Manfred Lichtenfeld (Flip) Helga Anders (Harald) Tilly Breidenbach (Thekla) Originaltitel: Maya the Bee Regie: Marty Murphy Drehbuch: Marty Murphy Musik: Karel Svoboda

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 317 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 77 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 77 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 77 Min.