Drama Miracle - Das Wunder von Lake Placid USA 2004 HDTV An den Olympischen Winterspielen des Jahres 1980 in Lake Placid schreiben US-Sportlerinnen und -Sportler nicht nur Eishockeygeschichte, sondern entfachen in ihren verdrossenen Landsleuten neuen Enthusiasmus. In der Ära nach Watergate-Skandal und Ölkrise übernimmt Herb Brooks (Kurt Russell) das US-Eishockeyteam, dem keinerlei Chancen eingeräumt werden, an diesem Turnier gegen die als unbesiegbar geltenden Russen zu bestehen. Brooks schwebt eine neue Philosophie des Hockeys vor, welche die Stärken des amerikanischen und osteuropäischen Spiels vereint und dem Kollektiv den Vorzug gegenüber einzelnen Stars gibt. Um dem bunt zusammengewürfelten Haufen seine Vorstellungen zu vermitteln, ist der Coach zu einem rigiden Führungsstil gezwungen, der ihm ebenso schwer fällt wie die undankbare Aufgabe, das Kader um pflichteifrige, jedoch überzählige Spieler zu verkleinern. Darunter hat auch Brooks Ehefrau Patty (Patricia Clarkson) zu leiden, die den Feuereifer des Trainers mit Sorge beobachtet. Als sich die Auswahl amerikanischer Eishockeycracks in den ersten Spielen als tüchtig erweist, ist Herb Brooks unvermittelt mit einer zusätzlichen Herausforderung konfrontiert: den übersteigerten Erwartungen des Publikums nämlich, das sich vom Spiel gegen Russland nicht nur einen sportlichen Triumph erhofft, sondern eine Demonstration der Überlegenheit des American Way of Life über den bedrohlichen Gegner im Kalten Krieg. Dieser Sportfilm beschwört eine Sternstunde des US-Eishockeys. So mitreissend die Sportszenen geraten sind, so nachvollziehbar vermittelt Regisseur Gavin O'Connor auch die brenzlige Situation, in der sich das Team behauptete, und die übersteigerten Erwartungen, die an die Sportler gestellt wurden. Die jugendlichen Darsteller sind überwiegend schauspielerische Novizen, wobei Stürmer Buzz Schneider von seinem eigenen Sohn verkörpert wird. In der Rolle des legendären Herb Brooks bietet Kurt Russell einen ausgewogenen und von Understatement geprägten Auftritt. Einzig seine schrill gemusterten Hosen vermögen da noch mehr Aufmerksamkeit zu erheischen. Schauspieler: Kurt Russell (Herb Brooks) Patricia Clarkson (Patty Brooks) Noah Emmerich (Craig Patrick) Sean McCann (Walter Bush) Kenneth Welsh (Doc Nagobads) Eddie Cahill (Jim Craig) Patrick O'Brien Demsey (Mike Eruzione) Originaltitel: Miracle Regie: Gavin O'Connor Drehbuch: Eric Guggenheim Kamera: Dan Stoloff Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 6