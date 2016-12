Schweiz 2 11:10 bis 12:40 Abenteuerfilm Operation Arctic N 2014 Stereo Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Julia und die Zwillinge Ida und Sindre sind mit ihrer Mutter umgezogen, während der Vater, ein Hubschrauberpilot, in Stavanger im Süden Norwegens stationiert ist. Als die Kinder aus einer Laune heraus beschließen, den Vater zu besuchen, beginnt ein ungeheuerliches Abenteuer, das sie an die Grenze ihrer Kräfte führt. Ein spannender, realistisch gemachter Film mit tollen Darstellern und wunderschönen Naturaufnahmen. Die Geschwister Julia (13)und die Zwillinge Ida und Sindre (8) wollen ihren Vater im Süden Norwegens besuchen. Der Hubschrauber, in dem sie sich verstecken, ändert aber kurzfristig seine Route und landet am Nordpol. Die Kinder klettern aus dem Hubschrauber. Als er wieder wegfliegt, müssen sie feststellen, dass keine Stadt in der Nähe ist. Mitten in der Nacht und bei eisiger Kälte sind sie auf sich allein gestellt. In einer verlassenen Hütte finden sie Unterschlupf. Die drei ringen in den nächsten Tagen ums Überleben. Sie müssen die wenigen Lebensmittel rationieren, gegen Kälte, Schneestürme und eine hungrige Eisbärin mit ihrem Jungen ankämpfen bis es ihnen endlich gelingt, ein altes Funkgerät wieder in Gang zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Line Verndal (Mor) Nicolai Cleve Broch (Far) Kristofer Hivju (Fangstmann) Kaisa Gurine Antonsen (Julia) Ida Leonora Valestrand Eike (Ida) Leonard Valestrand Eike (Sindre) Lars Arentz-Hansen (Oberst Holm) Originaltitel: Operasjon Arktis Regie: Grethe Bøe-Waal Drehbuch: Grethe Bøe-Waal Kamera: Gaute Gunnari Musik: Trond Bjerknes