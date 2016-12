Schweiz 2 09:35 bis 11:10 Abenteuerfilm Der Fuchs und das Mädchen F 2007 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Lila streift am liebsten durch die Natur. Eines Tages kreuzt ein wilder Fuchs ihren Weg. Sie ist fasziniert von dem Tier. Über den Winter verschlingt sie alles über "Füchse", was sie zum Lesen in die Finger bekommt. Im Frühling macht sie sich ihr Wissen zunutze und beginnt, nach ihrem Fuchs zu suchen. Als Lila ihn tatsächlich findet, nähern sich das Tier und das Mädchen an. An der Seite ihres Fuchses erlebt Lila die Abenteuer des Waldes. Aber lässt sich ein wilder Fuchs wirklich zähmen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bertille Noël-Bruneau (Erzählerin) Isabelle Carré (Das Mädchen als Erwachsene) Thomas Laliberté (Sohn) Camille Lambert (Judie) Sprecher: Esther Schweins (Erzählerin) Originaltitel: Le renard et l'enfant Regie: Luc Jacquet Drehbuch: Luc Jacquet, Eric Rognard Kamera: Eric Dumage, Gérard Simon Musik: Evgueni Galperine, Alice Lewis, David Reyes

