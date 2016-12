Schweiz 1 22:25 bis 00:05 Dokumentation Laurel & Hardy - Die komische Liebesgeschichte von Dick & Doof D 2011 2016-12-30 01:20 Stereo HDTV Merken Stan Laurel & Oliver Hardy sind wohl das erfolgreichste und bekannteste Komikerduo der Welt. Mit ihren insgesamt 106 gemeinsamen Kurz- und Langfilmen locken die beiden auch heute noch junge und ältere Menschen gleichermassen vor die Bildschirme. Der Grund liegt auf der Hand: Laurel & Hardy sind und bleiben die unangefochtenen Meister des Slapsticks. Mit spielerischer Leichtigkeit gelingt es dem Paar, die Tücken des Alltags in Szene zu setzen und als ebenso amüsante wie grossartige Unterhaltungskunst aufzubereiten. Die beiden sind aber mehr als "nur" zwei begnadete Komiker. Sie gehören sozusagen zu den Urvätern der Comedy und haben weltweit Generationen von Künstlern wie Peter Sellers, Marcel Marceau und Jerry Lewis inspiriert und beeinflusst. Dies liegt nicht nur an der einzigartigen Symbiose ihrer Leinwandcharaktere und dem unwiderstehlichen Charme von Laurel & Hardy, sondern vor allem an ihrer Professionalität und ihrem grossartigen ldeenreichtum. Die Dokumentation erzahlt in dichten und atmosphärischen Bildern packend und emotional die Geschichte der beiden Comedy-Genies anhand zahlreicher Filmausschnitte, präsentiert aber auch viel neu entdecktes und bislang unveröffentlichtes Material wie private Fotos, Dokumente, Requisiten und Filme. Kollegen, Freunde, Experten, Filmhistoriker, Fans von Laurel & Hardy sowie populäre Schauspieler und Comedians aus Frankreich, Deutschland und den USA, die von Stan & 0llie beeinflusst wurden, und vor allem Familienmitglieder kommen zu Wort. Sie haben sich bislang nur selten oder noch nie vor einer Kamera zu Laurel & Hardy geäussert. So hat Stan Laurels Tochter Lois Laurel-Hawes, die mit ihren 83 Jahren eigentlich nicht mehr vor eine Kamera treten wollte, dem Autor Andreas Baum ein Exklusivinterview gegeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stan Laurel (Himself) Oliver Hardy (Himself) Chuck McCann (Himself) Tyler St. Mark (Himself) Mark Greenhow (Himself) René Riva (Himself) Bart Williams (Himself) Gäste: Gäste: Stan Laurel, Oliver Hardy, Chuck McCann, Tyler St. Mark, Mark Greenhow, René Riva, Bart Williams, Norbert Aping, Michael Ehret, Richard Bann, Booth Colman, Wolfgang Günther, Stan Taffel, Martin Schneider, Lois Laurel Originaltitel: Laurel & Hardy: Their Lives and Magic Regie: Andreas Baum Drehbuch: Andreas Baum