Schweiz 1 14:20 bis 15:55 Familiensaga Utta Danella - Der blaue Vogel D 2001 Nach dem gleichnamigen Roman von Utta Danella Stereo Als kleines Kind muss Christine Kamphoven mitansehen, wie ihr eifersüchtiger Vater Magnus die schwangere Mutter und deren Liebhaber erschiesst. Während der Vater deswegen hinter Gittern sitzt, wächst Christine auf dem ostholsteinischen Gut Breedenkamp ihres Grossvaters Jon auf. Die junge Frau hat inzwischen ihr Examen in der Tasche und ist dabei, sich als baldige Nachfolgerin ihres Grossvaters in die Geschäfte des Gestüts einzuarbeiten. Als sich der attraktive Oliver, Sohn des Nachbargutsbesitzers Horst Jensen, in Christine verliebt, schreckt sie zunächst vor dessen brüsker Annäherung zurück. Schauspieler: Annett Renneberg (Christine Kamphoven) Dietmar Schönherr (Jon Kamphoven) Jenny-Marie Muck (Winnie Henning) Alexandra Schiffer (Mara Kamphoven) Oliver Bootz (Gerhard Ehlers) Timothy Peach (Oliver Jensen) Daniel Friedrich (Julian Jablonka) Originaltitel: Utta Danella: Der blaue Vogel Regie: Dietmar Klein Drehbuch: Christiane Sadlo Kamera: Thomas Etzold Musik: Robert Schulte-Hemming, Jens Langbein